Аргентина может в ближайшее время присоединится к банку развития БРИКС

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) уже в августе. Об этом сообщает агентство Télam со ссылкой на руководителя кредитной организации Дилму Роуссефф.

В публикации отмечается, что глава НБР заявила руководителю Министерства экономики Аргентины Серхио Массе, что совет директоров банка официально разрешил провести голосование по вопросу о вступлении государства в кредитную организацию на следующем собрании.

Агентство подчеркивает, что предложение было высказано бразильской стороной и будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа в Южной Африке.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами.

Главы МИД Брикс также призвали «к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы», указывается в заявлении. Они подчеркнули важность того, чтобы зерно и удобрения достигали тех, кто находится в нужде.