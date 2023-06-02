Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аргентина может в ближайшее время присоединится к банку развития БРИКС

Télam: Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС уже в августе

close
100%
Wu Hong/AP

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС (БразилияРоссияИндияКитайЮАР) уже в августе. Об этом сообщает агентство Télam со ссылкой на руководителя кредитной организации Дилму Роуссефф.

В публикации отмечается, что глава НБР заявила руководителю Министерства экономики Аргентины Серхио Массе, что совет директоров банка официально разрешил провести голосование по вопросу о вступлении государства в кредитную организацию на следующем собрании.

Агентство подчеркивает, что предложение было высказано бразильской стороной и будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа в Южной Африке.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами.

Главы МИД Брикс также призвали «к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы», указывается в заявлении. Они подчеркнули важность того, чтобы зерно и удобрения достигали тех, кто находится в нужде.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях