Альфа-Банк запустил серию офлайн-событий для предпринимателей по всей России

Альфа-Банк запустил Альфа Конфу — серию масштабных офлайн-событий для предпринимателей по всей стране, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Альфа Конфа включает в себя бесплатные встречи с яркими спикерами для всех участников.

Как подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк всегда поддерживает предпринимателей и традиционно организовывает для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично.

«Сейчас мы не просто возрождаем мероприятия, но и делаем это в совершенно новом формате – Альфа Конфа. Мы не просто зовем топовых спикеров, но и даем возможность предпринимателям быть полноценными участниками, организуем креативный нетворкиг и пространство для создания интересных бизнес-идей. Мы видим их нестандартное предпринимательское мышление и снова говорим «Ты делаешь все не так, продолжай», — заявил он.

Также в банке уточнили, что первая Конфа прошла в Казани. «Она вызвала большой отклик – в первые же часы на мероприятие зарегистрировалось несколько сотен человек, всего там побывало более тысячи предпринимателей. Также в ближайшее время мероприятия для бизнеса пройдут в Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. А до конца года – и во многих других городах по всей стране», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в Казани спикерами выступили Илья Авербух, Максим Поташев, Денис Кутергин и другие креативные предприниматели. Предприниматели в неформальной обстановке познакомились с единомышленниками, обменялись информацией с топ-менеджерами банка и звездными спикерами.

Кроме того, участникам Конфы предложили помочь тяжелобольным детям – сделать пожертвование в благотворительный фонд «Линия жизни». Все деньги пойдут на высокотехнологичные операции для его подопечных.