Фудшеринг в России предложили сделать выгоднее утилизации еды

В России предложили освободить торговые сети от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты с истекающим сроком годности, которые бесплатно передаются некоммерческим организациям. Соответствующий законопроект подготовил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

Такой процесс получил название «фудшеринг» (от англ. food share — «делиться едой»). Однако, согласно документу, объем передаваемых товаров не должен будет превышать 5% от общего объема продуктов, которые были реализованы в одном налоговом периоде. По мнению депутата, такое решение позволит запустить фудшеринг в России.

Чтобы механизм заработал, правительству также будет необходимо определить перечень продуктов, которые можно будет передать некоммерческим организациям для раздачи бедным людям. Это, в свою очередь, позволит перестать выбрасывать тонны еды при огромном количестве нуждающихся.

«Абсолютно необъяснимо и кощунственно, что в нашей стране ежегодно выкидывают, то есть утилизируют, около 17 млн тонн продуктов. Это почти на 50 процентов больше, чем все годовое потребление продуктов жителями Москвы, притом что 10,5 процента населения России, по данным Росстата за 2022 год, находились за чертой бедности. К тому же утилизация пищевых отходов порождает новые свалки и негативно сказывается на экологии прилегающих территорий», — объяснил Рябоконь.

Ранее эксперты ЦСП «Платформа» отмечали, что фудшеринг мог бы стать еще одним масштабным направлением оказания продовольственной помощи.