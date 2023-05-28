В интернет-магазине сообщили о снижении интереса россиян на туры по стране

Спрос на путешествия по РФ снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, объясняется это ростом цен на туры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Travelata.ru.

«Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны», — добавили в сервисе.

Общие продажи туров на лето 2023 года, в сравнению с прошлым годом, увеличились в два раза, подчеркнул директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Также он пояснил, что цены на отдых внутри России по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 30%.

Среди лидирующих мест для отдыха у россиян курорты Большого Сочи, заключили в компании.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе утверждала, что стоимость туров в Москву и Петербург начинается от 4,5 тыс. рублей. В статистике учитываются те туры, которые были куплены у туроператоров.