Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В интернет-магазине сообщили о снижении интереса россиян на туры по стране

Travelata.ru: спрос на туры по РФ снизился почти на 20% за год из-за роста цен

close
100%
Freepik

Спрос на путешествия по РФ снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, объясняется это ростом цен на туры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Travelata.ru.

«Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны», — добавили в сервисе.

Общие продажи туров на лето 2023 года, в сравнению с прошлым годом, увеличились в два раза, подчеркнул директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Также он пояснил, что цены на отдых внутри России по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 30%.

Среди лидирующих мест для отдыха у россиян курорты Большого Сочи, заключили в компании.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе утверждала, что стоимость туров в Москву и Петербург начинается от 4,5 тыс. рублей. В статистике учитываются те туры, которые были куплены у туроператоров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях