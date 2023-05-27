ЦБ высказал мнение о возможности возврата авиакомпаниям средств за лизинг самолетов

По мнению Центрального банка России (ЦБ), при обсуждении инициатив по возврату авиакомпаниям накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов, важно учитывать аргументы в защиту прав собственности. Об этом сказала первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, сообщает газета «Известия».

Она считает, нужно взвешивать разные факторы, в частности, аргументы в защиту прав собственности. Счета типа C, подчеркнула Юдаева, были созданы именно как способ, с одной стороны, ввести валютные ограничения, с другой стороны, соблюсти права собственности. Поэтому аргумент в защиту права собственности должен, безусловно, учитываться при рассмотрения предложения авиакомпаний вернуть средства с этих счетов в оборот, если западные лизинговые компании не обратились за ними

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Данный закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.