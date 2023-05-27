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ЦБ высказал мнение о возможности возврата авиакомпаниям средств за лизинг самолетов

ЦБ: при возврате авиакомпаниям средств за лизинг важно соблюдать права собственности

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По мнению Центрального банка России (ЦБ), при обсуждении инициатив по возврату авиакомпаниям накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов, важно учитывать аргументы в защиту прав собственности. Об этом сказала первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, сообщает газета «Известия».

Она считает, нужно взвешивать разные факторы, в частности, аргументы в защиту прав собственности. Счета типа C, подчеркнула Юдаева, были созданы именно как способ, с одной стороны, ввести валютные ограничения, с другой стороны, соблюсти права собственности. Поэтому аргумент в защиту права собственности должен, безусловно, учитываться при рассмотрения предложения авиакомпаний вернуть средства с этих счетов в оборот, если западные лизинговые компании не обратились за ними

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Данный закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.

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