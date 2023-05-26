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Путин заявил, что при замене товаров на аналоги в госзаказах важно соблюсти баланс

Путин заявил, что при замене товаров на аналоги в государственных заказах нужен баланс

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Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией» заявил, что власти должны проанализировать формулировки, которые запрещают поставлять по государственным контрактам товары, аналогичные указанным в заявке, в этом необходимо соблюсти баланс между интересами как исполнителя, так и заказчика.

«Нужно помочь исполнителям этих заказов выполнять свои обязательства и не загонять их в сложное положение, когда это сложное положение складывается не по их вине — не по вине исполнителя контракта. Но и интересы заказчика надо обеспечить», — сказал Путин.

Он отметил, что правительство не должно затягивать работу по этой теме.

Также Путин на встрече с представителями «Деловой Россией» рассказал, что РФ начала процесс переориентации на быстроразвивающиеся рынки задолго до «нынешних событий», хотя и не все успела сделать. Кроме того, Путин поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность. До этого Путин выступил за изменения регулирования валютного законодательства России.

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