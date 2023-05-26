Банк России надеется, что дефолта в США не будет

Первый заместитель председатель Центрального Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский регулятор снизил свою зависимость это финансовой стабильности США, но рассчитывает, что дефолта в Соединенных Штатах не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Первое — надеемся, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация, что ведутся переговоры, достаточно успешно», — заявила Юдаева.

Он отметила, что волатильность на международных финансовых рынках уже меньше влияет на российскую экономику поскольку он закрыта из-за антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что финансовые резервы Министерства финансов США могут закончиться уже к 9 июня 2023 года. Резервы средств Минфина США будут на уровне $30 млрд к 2 июня, и уже полностью закончатся к 9 июня. При этом вероятность наступления сделки, которая предусматривает очередной рост потолка госдолга, составляет примерно 80%.

До этого президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет. Он также однозначно заявил, что на переговорах, которые он проводит со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, они обсуждают то, как будут выглядеть контуры бюджета, а не обсуждают дефолт.