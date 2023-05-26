Путин выступил за идею запуска новых инструментов инвестиций

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественной организацией «Деловая Россия» поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность, написало агентство ТАСС.

Один из участников встречи предложил запустить облигации нового типа для привлечения средств прежде всего средним бизнесом. В ответ Путин назвал идею верной.

При этом глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день в стране «не так много этих инструментов [инвестиций], а они востребованы, тем более, что накопления есть и у физических, и у юридических лиц».

Ранее 26 мая президент России заявил, что Москва не станет «награждать капиталами» уходящие иностранные компании. По его словам, эти организации «оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, подготовленный персонал».

До этого в тот же день Путин признался в удивлении тому, настолько хорошими оказались показатели отечественной экономики в условиях санкций. Он отметил, что некоторые проблемы в среднесрочной перспективе остались, но власти их видят.