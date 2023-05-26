Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФНС вынесли «китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой

Глава ФНС Егоров вынес скрывающему доходы общепиту «последнее китайское предупреждение»

close
100%
Depositphotos

Компаниям общепита, которые скрывают доходы и сдают отчеты с нулевой выручкой, было выставлено «последнее китайское предупреждение». Об этом в ходе форума «Опоры России» заявил глава ФНС Даниил Егоров, передает ТАСС.

«Мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, чтобы мечтать открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — отметил Егоров.

По его словам, от отрасли было получено всего 2,5 млрд рублей налогов от своеобразного микроналогового маневра.

14 ноября ФНС начала проверку нескольких ресторанных сетей после выявления случаев применения механизма уклонения от налогов при помощи подставных касс и POS-терминалов, принадлежащих третьим лицам.

До этого РБК писал, что Росфинмониторинг совместно с ФНС и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях