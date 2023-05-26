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Путин оценил, справляются ли российские компании с поставками товаров

Путин заявил, что компании РФ наращивают поставки своих услуг и товаров

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что компании РФ в настоящий момент увеличивают поставки собственных товаров и услуг, не уступая зарубежным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, услуги и товары также превосходят иностранные аналоги.

«Пришло время возвращать свои позиции, и отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью, увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги», — подчеркнул Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Как добавил президент РФ, при всей значимости внутреннего рынка не следует замыкаться исключительно на нем.

Сосредоточившись только на внутреннем рынке, бизнес-сообщество может столкнуться с самоизоляцией и автаркией, заключил Путин.

Ранее Путин поручил отобрать лучшие бизнес-практики для развития новых регионов России. Доклад необходимо представить президенту до 1 декабря 2023 года.

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