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Потенциальный дефолт в США очень негативно повлияет на вооруженные силы страны

Глава Генштаба Милли: дефолт в США будет иметь значительные негативные последствия для ВС

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Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время пресс-конференции заявил, что потенциальный дефолт в стране очень негативно повлияет на американскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не может быть никаких сомнений в том, что, если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США», — сказал Милли, также упомянув международные репутационные издержки.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления США дефолта. Кроме того, Мэлпас надеется, что американская администрация и контролирующие Палату представителей конгресса Соединенных Штатов республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

До этого стало известно, что США потратили на обслуживание госдолга $460,26 млрд или 12,75% от всех расходов федерального бюджета с октября 2022 года по апрель 2023 года.

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