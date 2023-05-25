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Жапаров: нужно странам ЕАЭС без выхода к морю дать выход к транспортным коридорам

Жапаров предложил дать доступ странам ЕАЭС без выхода к морю к транспортным коридорам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил дать доступ к транспортным коридорам странам Евразийского экономического союза, которые не имеют доступа к морю. Об этом сообщает ТАСС.

«В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям север — юг и восток — запад. Предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю», — сказал Жапаров.

Ранее Жапаров поприветствовал создание странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единой системы стратегического планирования внутри объединения.

До этого состоялось пленарное заседание ЕАЭС. В нем приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров и другие. Темой заседания стала «Евразийская интеграция в многополярном мире». По словам Лукашенко, взаимодействие по линии ЕАЭС-БРИКС-ШОС имеет серьезные перспективы, а партнерство в рамках данных организаций имеет все шансы стать самым большим интеграционным объединением во всем мире.

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