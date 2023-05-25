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Экономист назвал кредиты, от которых лучше отказаться из-за повышенного риска

Экономист Хазанов: наиболее рискованным кредитом сейчас является кредит в иностранной валюте с плавающими ставками

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россиянам сейчас следует остерегаться некоторых особенно рискованных кредитов, в том числе, кредитов в иностранной валюте с плавающими ставками и экспресс-кредитов. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

«Наиболее рискованными сейчас являются кредиты в иностранной валюте с плавающими ставками и экспресс-кредиты. Также следует быть осторожными при заимствовании средств на покупку большей по площади недвижимости (квартир или загородных домов) и на обучение – по ним возможно придется очень долго расплачиваться», — отметил экономист.

Эксперт также прокомментировал исследование ВЦИОМ, согласно которому число россиян, имеющих кредиты, выросло почти вдвое с 2009 года и теперь составляет 46%. По словам Хазанова, это отрицательно характеризует отечественную экономику.

«Столь значительная доля россиян, имеющих кредиты, является тревожной для экономики нашей страны, поскольку может способствовать ее рецессии. Причем здесь даже не столько важно, у какого числа граждан России есть кредиты, а сколько из них и в каком объеме направляют свои доходы на выплаты долгов. В принципе, если 20% населения будут направлять на погашение задолженности не менее 70% заработанных ими средств – это уже довольно рискованно», отметил он.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года число неплательщиков по кредитам в России выросло на 25%, до 14,4 млн человек, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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