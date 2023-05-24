Китайская Lenovo отчиталась о снижении годовой прибыли и выручки по итогам года

Крупнейший китайский производитель персональных компьютеров Lenovo сообщил о снижении выручки по итогам прошедшего финансового года (завершился в марте) на 14%, до $61,9 млрд. Информация об этом содержится в отчетности компании, которую опубликовала пресс-служба организации на своем сайте.

Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 21%, до $1,6 млрд. Доход на одну акцию упал с $0,1745 до $0,135.

Особенно неудачным оказался четвертый квартал финансового года (январь — март). Только в этот период выучка компании упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $12,63 млрд. Это самое резкое падение показателя у компании за последние 14 лет.

Руководство Lenovo объяснило падение значительным сокращением продаж персональных компьютеров (ПК) в мире в первые три месяца 2023 года. Снижение общих финансовых показателей в компании связали со «слабостью» всей отрасли на мировом рынке.

Во второй половине апреля газета «Коммерсантъ» написала, что в первом квартале (январь — март) 2023 года продажи ноутбуков в штуках в России сократились на 20%.