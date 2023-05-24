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Эксперт объяснила необходимость указа Путина о замещающих облигациях

Эксперт Власова: необходимость в замещающих облигациях обусловлена техническим аспектом

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года. Почему это решение необходимо, объяснила в интервью РИАМО младший управляющий активами УК ПСБ Арина Власова.

«Создание инструмента замещающих облигаций стало необходимостью в силу того, что российские компании полностью утратили техническую возможность проводить платежи по евробондам либо их платежи перестали доходить в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) из иностранных депозитариев. Замещающие облигации призваны восстановить платежи по облигациям, которые направляются российским инвесторам», — пояснила Власова.

Она отметила, что замещающие облигации являются локальными, т.е. выпущенными согласно российскому праву и обращающимися внутри отечественной инфраструктуры ценными бумагами, которые инвестор может получить взамен евробондов.

Ранее Минфин России направил в правительство предложение о выпуске так называемых патриотических гособлигаций.

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