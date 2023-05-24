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Россияне рассказали о способах планирования своих финансов

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Максим Блинов/РИА «Новости

Более половины россиян (77%) предпочитают планировать и анализировать свои финансовые расходы. Такие данные показали результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.

Еще 13% не отслеживают собственные расходы, но планируют начать. Каждый десятый рассказал, что не ведет учет потраченных средств и не планирует этим заниматься.

Персональное финансовое планирование повышает эффективность управления личным бюджетом, однако 52% респондентов иногда все же выходят за рамки бюджета. У 36% россиян деньги всегда под контролем, а каждый седьмой (15%) признается, что планирование не помогает избежать необдуманных трат.

Каждый третий опрошенный (33%) для управления личными финансами использует банковское приложение. Почти столько же (30%), наоборот, не могут выделить какой-либо конкретный инструмент для анализа и планирования расходов. 28% полагаются на блокноты и тетради. 23% скачали специальное приложение по учету средств. 15% делают заметки в смартфоне, а 8% считают деньги в Excel.

«Мы понимаем, что людям важно чувствовать уверенность в своих финансах и улучшать свое благосостояние в долгосрочной перспективе. Поэтому мы сфокусировали свое внимание на развитии сервисов PFM (Управление личными финансами). Они предоставляют каждому клиенту комплексную аналитику по его финансовому поведению, а также дают человеку персональные рекомендации для извлечения пользы из разных жизненных ситуаций. Статистика «СберБанк Онлайн» показывает, что хотя бы раз в месяц этими сервисами пользуется более 60 млн человек», — рассказал директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Виталий Вышиванов.

Опрос проводился в апреле 2023 года во всех регионах России среди экономически активного трудоустроенного населения старше 18 лет. В опросе принимало участие более 5000 респондентов.

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