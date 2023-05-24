Компания миллиардера Брэнсона, занимавшаяся запуском спутников, прекратила деятельность

Американская компания Virgin Orbit, которая была основана британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занималась запуском малых спутников, прекратила деятельность через несколько месяцев после заявления о банкротстве. Об этом сообщила BBC.

По данным биржи NASDAQ, компания продала свои активы за $36 млн, или только за 1% первоначальной стоимости. Завод по созданию ракет и оборудование штаб-квартиры Virgin Orbit приобрел конкурент — стартап Rocket Lab («Рокет лэб») — за $16,1 млн.

Проблемы у Virgin Orbit начались после того, как она в январе 2023 года потерпела неудачу при запуске первого в истории спутника с территории Великобритании. Из-за прекращения финансирования руководство сразу сократило 85% сотрудников.

Virgin Orbit до этого использовала собственную систему запуска ракеты LauncherOne с помощью переоборудованного самолета Boeing 747. С 2020 года состоялось шесть запусков, четыре из которых были успешными.

Компания подала заявление о банкротстве в апреле. Власти Великобритании решили не спасать ее.

Virgin Orbit была частью бизнес-империи британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Он основал первую компанию в 16 лет, превратил ее в многомиллионный бизнес, написал книгу и даже полетел в космос. Ричард Брэнсон — глава Virgin Group, филантроп, обладатель рыцарского титула за особые предпринимательские заслуги. Его состояние оценивается в $4,8 млрд.