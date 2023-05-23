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Стало известно, какой объем помощи получила Украина от зарубежных партнеров с начала года

Шмыгаль: Украина получила от зарубежных партнеров $17 млрд в качестве помощи

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David Mdzinarishvili/Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания членов правительства заявил, что Украина с начала года получила от зарубежных партнеров $17 млрд помощи. Видеозапись заседания была опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, правительство Украины должно сфокусироваться на экономической стойкости страны.

«В этом году Украина уже получила от международных партнеров 17 миллиардов долларов», — отметил Шмыгаль.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться по новому траншу на военную помощь для Украины.

Он добавил, что большинство стран альянса одобрили увеличение бюджета Европейского фонда мира, откуда Украине оказывают помощь страны Европы, на €3,5 млрд. Примерно половина денег пойдет на поставку оружия.

Евросоюз также предоставил Киеву разовую помощь в размере €65 млрд.

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