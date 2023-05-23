Мадуро подписал закон, защищающий права и интересы Венесуэлы за границей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал утвержденный парламентом страны закон о защите активов, прав и интересов Боливарианской республики и ее представительств за рубежом, сообщает государственный телеканал Venezolana.

В эфире программы «Con Maduro +» президент Венесуэлы заявил, что у страны появился новый правовой и конституционный инструмент для защиты наследия всех ее жителей. Мадуро призвал выполнять этот закон.

Выступавший в телеэфире вместе с Мадуро вице-председатель правящей Объединенной социалистической партии Диосдадо Кабельо сказал, что смысл закона состоит в защите активов нации. Закон, по словам Кабельо, должен гарантировать венесуэльскому народу немедленное правосудие в отношении действий США по экспроприации нефтяной компании Citgo.

Принятый закон объявляет недействительным любой акт, направленный на конфискацию активов Венесуэлы, обязывает всех граждан страны защищать эти активы и вводит персональную ответственность за такие действия.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что страна, начиная с 2015 года, потеряла $232 млрд из-за западных санкций.