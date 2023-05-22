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Обманувший паломников бизнесмен из Набережных Челнов начал продавать мед в ОАЭ

«Реальное время»: обманувший паломников бизнесмен из Набережных Челнов начал продавать мед в Арабских Эмиратах

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Совладелец зарегистрированного в Набережных Челнах ООО «Хадж-фонд» Тагир Исмагилов, который обманул паломников пять лет назад, начал развивать новый бизнес по продаже меда, сообщает «Реальное время».

В 2017 году его организация продавала жителям Башкортостана, Татарстана и других регионов путевки в Мекку в Саудовской Аравии, однако, поездка не состоялась и деньги паломникам не вернули. Теперь Исмагилов переехал в Арабские Эмираты и открыл там сеть магазинов ATLAS HONEY, где продают мед. В социальных сетях он рекламирует уникальный кенийский мед стоимостью 100 тыс. руб. за килограмм. Обманутые граждане переживают за других людей, которые могут поверить бизнесмену, не получившему наказания за несостоявшуюся поездку, и вложиться в его дело.

«Исмагилов вернул мне примерно половину оплаченной мной стоимости путевки, и то не сразу. А заставить возбудить уголовное дело на него сотрудников казанского отдела полиции №16 «Япеева» нам удалось после нескольких отказов — только под давлением прокуратуры. Его расследование тянется несколько лет без какого-либо результата, причем подозреваемые по этому делу до сих пор не названы, хотя и полиции, и нам, и Исмагилову, и его компаньону Руслану Халилову отлично известно, кто собирал с паломников деньги и кто их потом не перевел куда надо, отчего поездка не состоялась», — рассказала несостоявшаяся паломница Фания И.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у бывшего директора предприятия, вошедшего в состав «Лукойла», и бывшего депутата Рустяма Хисаева 1 млн долларов под видом инвестиций в алмазодобывающую компанию в Африке.

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