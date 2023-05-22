В Госдуме оценили идею запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя в интервью RT предложение депутата нижней палаты парламента, руководителя проекта «Трезвая Россия» о запрете алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения, призвал разместить на данных ресурсах обязательную информацию о вреде спиртного. Собеседник отметил, что поддерживает коллегу в борьбе за здоровый образ жизни, однако такое решение, по его мнению, не обеспечит снижения спроса на горячительные напитки.

«Поэтому я бы обязал такие сайты в обязательном порядке на первой странице в нормальном масштабе содержать информацию о вреде алкоголя. С устрашающими картинками, надписью: «Алкоголь ваш враг!» и перечислением тех болезней, к которым это все приводит, включая раннюю смертность. И вот если открываешь и полсайта посвящено вреду, с картинками и перечислением болезней, а дальше идет ассортимент, то такой подход был бы сбалансированным и пропагандистски верным», — пояснил Нилов.

С предложением запретить алкомаркетам иметь собственные интернет-ресурсы Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Он отметил, что на сайтах и в мобильных приложениях можно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, а также с отзывами клиентов, которые сами по себе выполняют рекламную функцию.