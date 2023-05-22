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Россиян предупредили о подорожании медстраховки выезжающих за рубеж

«Ъ»: страховщики собираются повысить стоимость медстраховки выезжающих за рубеж в 2023 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Некоторые страховщики собираются повысить стоимость полисов медицинского страхования граждан, выезжающих за рубеж в этом году. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Коммерсант» опросил страховщиков в преддверии туристического сезона по поводу цен на полисы медстрахования. В ряде компаний уже сообщили газете о планах повысить тарифы. В том числе это собираются сделать компании «Абсолют страхование» и «Югория». Независимый эксперт Андрей Бархота считает, что цены на полисы могут вырасти на 20-40%.

В маркетплейсе «Сравни.ру» посчитали, что разброс цен на полисы выезжающих за рубеж у разных страховых компаний сейчас составляет 1-2 тыс. рублей.

В публикации говорится, что цены на страховки уже начали расти, и этот тренд обусловлен релокацией россиян: число страховых случаев выросло, увеличился срок пребывания клиентов за рубежом, выросли и цены на услуги медицинских провайдеров. При этом россияне все чаще используют полисы выезжающего за рубеж вместо полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). На рост стоимости страховок влияют и курсы валют, следует из статьи.

По данным погранслужбы ФСБ, за январь-март 2023 года россияне суммарно совершили 4,9 млн поездок за рубеж. Это на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

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