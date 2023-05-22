«Выберу.ру»: спрос на семейную ипотеку в России вырос на 32% за год

Спрос на семейную ипотеку в России в первые четыре месяца 2023 года вырос на 32% относительно такого же периода 2022 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы финансового маркетплейса «Выберу.ру».

По данным компании, спад заинтересованности в сельской ипотеке произошел на 17%, в дальневосточной ипотеке — на 15%. Однако общий спрос на ипотеку в апреле — мае увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, в соответствии с результатами сравнения показателей января — апреля 2023 и 2022 годов, покупатели вернулись на рынок и готовы покупать недвижимость.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного управления Росреестра написало, что в Москве в первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 40 тыс. случаев заключения договоров ипотечно-жилищного кредитования, что стало максимумом для января — апреля за все годы наблюдений.

В середине мая председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о решении кабмина расширить возможности для получения льготного кредитования IT-компаний.