В МИД Индии заявили, что Моди и Сунак обсуждали ход переговоров о свободной торговле

В МИД Индии заявили, что премьер-министр Нарендра Моди и его британский коллега Риши Сунак обсуждали ход переговоров о свободной торговле в ходе первого дня саммита «Большой семерки», сообщает ТАСС.

«Два лидера рассмотрели свое всеобъемлющее стратегическое партнерство, в том числе подвели итоги переговоров между Индией и Великобританией о свободной торговле. Лидеры договорились углублять сотрудничество в широком спектре областей, таких как торговля и инвестиции, наука и технологии, высшее образование и отношения между людьми», — указано в сообщении индийского МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит G7 в Японии возможностью повлиять на позиции Индии и Бразилии по Украине.

Кроме того, Макрон заявил, что конфликт на Украине «не должен быть заморожен», а решение противостояния необходимо вырабатывать на основе международного права.