Поставки СПГ из России в Китай подскочили на 50% с начала 2023 года

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай за первые четыре месяца 2023 года подскочили на 50%, до 2,14 млн тонн. Об этом сообщается на сайте в обновленной статистике Главного таможенного управления КНР.

По данным китайской таможни, в стоимостном выражении импорт российского СПГ в Китай вырос на 26,3% — до $1,65 млрд. По объемам экспортируемого в Китай СПГ Россия находится на четвертом месте. Первое же место досталось Австралии, которая направила в Китай 6,8 млн тонн СПГ за $4,61 млрд.

В публикации указали, что поставки трубопроводного газа из России за указанный период возросли в 2,23 раза, до $2,33 млрд. При этом первое место в этом направлении занимает Туркмения, которая поставила трубопроводного газа на $3,41 млрд.

В сообщении также добавили, что цена спотового СПГ для поставок в Северо-Восточную Азию упала ниже $360 за тысячу кубометров, что стало самым низким значением с июня 2021 года.

В начале апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный.

До этого президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Россия будет расширять поставки СПГ в КНР.