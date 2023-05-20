Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки СПГ из России в Китай подскочили на 50% с начала 2023 года

close
100%
Global Look Press

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай за первые четыре месяца 2023 года подскочили на 50%, до 2,14 млн тонн. Об этом сообщается на сайте в обновленной статистике Главного таможенного управления КНР.

По данным китайской таможни, в стоимостном выражении импорт российского СПГ в Китай вырос на 26,3% — до $1,65 млрд. По объемам экспортируемого в Китай СПГ Россия находится на четвертом месте. Первое же место досталось Австралии, которая направила в Китай 6,8 млн тонн СПГ за $4,61 млрд.

В публикации указали, что поставки трубопроводного газа из России за указанный период возросли в 2,23 раза, до $2,33 млрд. При этом первое место в этом направлении занимает Туркмения, которая поставила трубопроводного газа на $3,41 млрд.

В сообщении также добавили, что цена спотового СПГ для поставок в Северо-Восточную Азию упала ниже $360 за тысячу кубометров, что стало самым низким значением с июня 2021 года.

В начале апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный.

До этого президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Россия будет расширять поставки СПГ в КНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях