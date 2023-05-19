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Сбер совершил операции на 17 млрд рублей в рамках исламского финансирования

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Пресс-служба Сбера

С момента внедрения партнерского финансирования Сбербанк совершил операции на 17 млрд рублей с использованием инструментов исламского банкинга. Об этом в ходе XIV международного экономического форума «Россия-исламский мир», состоявшегося в Казани, заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

«В России 25 млн человек исповедуют ислам. 7,5 млн из них — потенциальные клиенты сегмента партнерского финансирования, это число будет только расти. На данный момент с помощью инструментов исламского финансирования мы уже осуществили сделок на 17 млрд рублей. Среди них есть и международные сделки, например по поставкам зерна. Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку», — сказал Ганеев.

Он отметил, что одним из факторов, сдерживающих рост исламского банкинга в РФ, является дефицит профильных специалистов. Поэтому подчеркнул, что в «СберУниверситете» создана образовательная программа «Исламское финансирование».

По словам Ганеева, количество желающих пройти обучение по этой программе оказалось в 2–2,5 раза выше прогнозов представителей Сбера.

Присутствующий на форуме президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Сбер за упорство в продвижении исламского финансирования.

«Весь мир пользуется этой возможностью, и это хороший шанс найти новых инвесторов в исламском мире, особенно с учетом сложившейся ситуации, когда западные финансовые рынки для России закрыты», — сказал глава республики, выразив отдельную благодарность за первый офис исламского финансирования, который Сбер открыл в Татарстане в конце прошлого года.

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