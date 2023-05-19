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Американский инвестор Роджерс: МВФ, Всемирный банк и ФРС исчезнут в будущем из-за ошибок

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США со временем исчезнут из-за постоянных ошибок. Об этом РИА Новости заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — отметил Роджерс.

По его словам, при подробном анализе старых отчетов МВФ можно заметить положительные прогнозы организации по ряду стран. Однако, в будущем, они банкротились. ФРС США также совершает постоянные ошибки, как и предыдущие регуляторы страны, которые исчезли из-за большого числа неправильных прогнозов.

Он добавил, что МВФ и ВБ не исчезнут сразу же, так как их мировое влияние достаточно велико. Однако со временем эти структуры исчезнут.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение руководителя отдела процентных ставок в лондонском офисе компании Шеймуса Мак Горейна сообщило, что инвестиционное подразделение транснациональной банковской корпорации JPMorgan Chase & Co. — JPMorgan Asset Management --спрогнозировало неизбежную рецессию в США.

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