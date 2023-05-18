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Хуснуллин: товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных $9 млрд по итогам 2022 года

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что за последние пять лет товарооборот между Россией и ОАЭ вырос в шесть раз и по итогам 2022 года достиг $9 млрд. Хуснуллин подчеркнул, что это рекорд.

«Важно, что несмотря на давление со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ развивается успешно. За последние 5 лет товарооборот увеличился почти в 6 раз и достиг по итогам прошлого года рекордной отметки в 9 млрд долларов», — написал Хуснуллин по итогам совместной встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зеюди.

Хуснуллин отметил, что также растет приток российского капитала в ОАЭ.

«Наши бизнесмены проявляют большой интерес к размещению производства в Объединенных Арабских Эмиратах», — уточнил он.
Хуснуллин также уточнил, что развивается сотрудничество в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что Россия существенно увеличила товарооборот еще с рядом стран. Например, с Индией, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки, Белоруссией.

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