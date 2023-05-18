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Арабский аналог IKEA может открыться в России до конца года

Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыть свой первый магазин в РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан заявил, что арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыть свой первый магазин в России.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box», — сказал он.

По его словам, первый магазин сети может открыться в Москве уже до конца этого года.

Шабан добавил, что в пятилетней перспективе Home Box может открыть до 20 магазинов в российских городах-миллионниках.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести аналоги товаров шведского ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями. Владелец компании заявил, что она имеет право торговать оригинальными товарами шведского мебельного ретейлера IKEA, в подобной практике нет ничего противозаконного.

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