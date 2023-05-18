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Росфинмониторинг может обязать банки указывать паспортные данные получателя перевода

Росфинмониторинг предложил указывать номер паспорта или ИНН получателя денежного перевода

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РИА Новости

Росфинмониторинг может обязать банки указывать паспортные данные при переводах денег, сообщает РБК со ссылкой на новую версию законопроекта ведомства.

Нововведение могут ввести с 1 января 2026 года.

В настоящее время закон требует раскрытия данных только о плательщике, а не о получателе. Росфинмониторинг предложил указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя перевода.

При этом ведомство намерено обязать кредитные организации указывать данные о получателе как при внутрироссийских, так и при трансграничных переводах.

При пользовании Системой быстрых платежей (СБП) предлагается сделать исключение: банкам или оператору платежной системы можно будет дослать информацию о получателе, а при переводах не указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета.

Также ведомство предлагает ограничивать размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тыс. рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте. Это нововведение ввели в новую редакцию законопроекта еще в марте.

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