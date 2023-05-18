Росфинмониторинг может обязать банки указывать паспортные данные получателя перевода

Росфинмониторинг может обязать банки указывать паспортные данные при переводах денег, сообщает РБК со ссылкой на новую версию законопроекта ведомства.

Нововведение могут ввести с 1 января 2026 года.

В настоящее время закон требует раскрытия данных только о плательщике, а не о получателе. Росфинмониторинг предложил указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя перевода.

При этом ведомство намерено обязать кредитные организации указывать данные о получателе как при внутрироссийских, так и при трансграничных переводах.

При пользовании Системой быстрых платежей (СБП) предлагается сделать исключение: банкам или оператору платежной системы можно будет дослать информацию о получателе, а при переводах не указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета.

Также ведомство предлагает ограничивать размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тыс. рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте. Это нововведение ввели в новую редакцию законопроекта еще в марте.