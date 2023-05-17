Риелтор Барсуков объяснил ипотечный рекорд в Москве февральским решением Центробанка

Зафиксированный в Москве рекорд числа заключенных по ипотеке сделок можно объяснить решением Центробанка отказаться от ипотек по минимальным ставкам, а также расширением программы семейной ипотеки. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

17 мая сообщалось, что в столице за январь – апрель 2023 года Росреестр зарегистрировал 40 тыс. случаев заключения договоров ипотечно-жилищного кредитования, что стало максимумом для данного периода за все годы наблюдений.

Эксперт объяснил это политикой регулятора. С 1 мая ЦБ в рамках борьбы с ипотекой по нулевым ставкам повысил надбавки к коэффициентам риска на покупку жилья. О повышении надбавок стало известно 20 февраля.

«Сейчас у нас было объявлено, что в мае обрубаются низкие субсидированные ставки у застройщиков, и этот факт начал оказывать влияние на рынок уже с Нового года. То есть люди, которые планировали брать ипотеку в мае, брали ее в апреле или даже раньше. Во-вторых, у нас расширилась программа семейной ипотеки», — сказал Барсуков.

РБК сообщал, что после решения регулятора застройщики стали предлагать россиянам ипотеку под 3% годовых.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сказал РБК, что тем, кто рассматривает сценарий инвестиций в недвижимость, на фоне сворачивания ипотеки с околонулевыми ставками нужно учесть важный нюанс. А именно – для получения доходности по инвестициям в недвижимость кредитная ставка должна быть меньше, чем ставка аренды, отметил эксперт.