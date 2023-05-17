Запасы нефти в США выросли за неделю на пять миллионов баррелей, до 467,6 млн

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране выросли за неделю на пять миллионов баррелей, до 467,6 млн баррелей. Об этом говорится на сайте управления энергетической информации министерства.

Отмечается, что рост был обеспечен на уровне 1,1%.

Ранее руководитель Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне. По ее словам, ведомство может начать приобретать нефть для пополнения резерва в июне после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей. По словам Грэнхолм, «именно в этот момент США переключат рубильник и будут стремиться закупать» нефть для пополнения запасов. При этом министр еще в марте была скептически настроена к идее начать восполнение резервов в этом году.

До этого Министерство энергетики США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году примерно на 7,5% — с $85 за баррель до $78,65. Такие данные указаны в отчете Управления энергетической информации американского ведомства.