ТАСС: зерновая сделка продолжит действовать, если РФ не потребует прекратить ее

Зерновая сделка, которая действует до 18 мая, продолжит существовать, если Россия не потребует прекратить ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

«День 18 мая как срок истечения сделки был установлен Россией, дальнейшее развитие ситуации зависит от нее», — сказал источник агентства.

По его словам, в практической работе ситуация в осуществлении сделки не изменилась и работа Совместного координационного центра в Стамбуле продолжается.

Ранее достигнутые договоренности не предусматривают формальной процедуры продления, подписанные соглашения предполагают продление сделки на 120 дней, напомнил он.

Ранее Bloomberg писал, что в Турции заявили, что Россия согласилась продлить зерновую сделку. По данным агентства, соответствующее объявление ожидается 17 мая.