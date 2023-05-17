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ТАСС: зерновая сделка продолжит действовать, если РФ не потребует прекратить ее

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Igor Tkachenko/Reuters

Зерновая сделка, которая действует до 18 мая, продолжит существовать, если Россия не потребует прекратить ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

«День 18 мая как срок истечения сделки был установлен Россией, дальнейшее развитие ситуации зависит от нее», — сказал источник агентства.

По его словам, в практической работе ситуация в осуществлении сделки не изменилась и работа Совместного координационного центра в Стамбуле продолжается.

Ранее достигнутые договоренности не предусматривают формальной процедуры продления, подписанные соглашения предполагают продление сделки на 120 дней, напомнил он.

Ранее Bloomberg писал, что в Турции заявили, что Россия согласилась продлить зерновую сделку. По данным агентства, соответствующее объявление ожидается 17 мая.

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