Путин: сокращение Россией добычи энергоресурсов нужно для поддержания цен на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение РФ добычи энергоресурсов связано с поддержанием цен на мировом рынке. Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства, передает ТАСС.

«Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, они связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+», — сказал он.

Путин также отметил, что ситуация «здесь абсолютно стабильна».

Ранее согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти стало известно, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

4 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей.

До этого Новак говорил, что ОПЕК+ оценит нынешнее снижение цен на нефть, оно может быть краткосрочным.