Депутаты предложили собирать деньги для участников СВО с посетителей ресторанов и баров

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект о «ресторанном сборе», которым предлагается собирать средства на поддержку участников спецоперации с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов. Это следует из базы данных Госдумы.

Инициаторы законопроекта предлагают собирать у посетителей подобных заведений 1% от суммы их счета. По мнению депутатов, взимание данного сбора не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей из-за его размера, при этом это позволит создать положительный эффект в рамках всей страны.

Собранные средства планируют направлять в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», который был создан указом президента РФ Владимира Путина от 3 апреля 2023 года для помощи участникам СВО и членам их семей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило устав государственного фонда «Защитники Отечества».