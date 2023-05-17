Депутат Делягин счел подозрительным конкурс АСИ для бизнесменов

Конкурс от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени» для бизнесменов может быть подставным, поскольку для участия в нем предпринимателям предлагают направить свою общественно значимую инициативу или проект до 21 мая этого года. Об этом «Ридусу» сказал замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Этот конкурс предполагает, что в течение четырех дней малый и средний бизнес выработает серьезные проекты и предложит их. Представьте, что вы бизнесмен, у вас есть какие-то идеи и мысли. Вам государство говорит, что поможет, и предлагает конкурс, для участия в котором у вас есть всего четыре дня. Что за спешка? Блохи завелись у нас в соответствующих организациях, которых срочно нужно половить? Почему четыре дня, что за бред? Это подозрительно», — отметил депутат.

По его словам, идея конкурса интересна, но оформить все необходимое для участия в нем за четыре дня невозможно.

При этом в АСИ с таким мнением не согласились. По словам директора по коммуникациям АСИ Игоря Карачина, сбор заявок на форум был объявлен еще 22 марта. Он отметил, что широкая информационная кампания в федеральных и региональных СМИ уже позволила получить более 15 тыс. идей.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что ФАС к концу года намерена подготовить поправки в закон о рекламе с учетом цифровых форм бизнеса.