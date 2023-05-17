Georgian Airways отменила транзитные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван

Национальный перевозчик Грузии Georgian Airways аннулировал рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

16 мая Georgian Airways открыла продажу билетов на прямые рейсы в Москву.

«Да, мы отменили все транзитные рейсы после 20 мая», — сообщил представитель перевозчика агентству.

При этом в компании отметили, что пока не приняли решения относительно возвращении денег клиентам за билеты, которые были приобретены на более поздние даты.

В Georgian Airways сообщили, что сейчас коммерческое отделение решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании Air Dilijans на транзитные рейсы через Ереван и до конца дня пассажиры получат информацию.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.