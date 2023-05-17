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ГБР Украины: Киев рассчитывает вернуть замороженные в Швейцарии $113 млн

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Carlos Barria/Reuters

Украинские правоохранители работают над возвращением в страну свыше 113 млн американских долларов, замороженных властями Швейцарии на счетах компаний, связанных с украинским миллиардером Константином Жеваго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

По данным ведомства, Жеваго является владельцем группы «Финансы и кредит».

«ГБР совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов работает над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний...», — уточнили в пресс-службе украинского ведомства.

Финансовые активны швейцарские власти заморозили на основании запроса Киева.

Ранее стало известно, что главы Минфинов и Центробанков G7 не обсуждали передачу российских активов Украине.

Также в Швейцарии заявляли о невозможности использования активов России на восстановление Украины.

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