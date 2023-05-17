Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудит с членами правительства доступность товаров в новых регионах

close
100%
Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит на совещании с членами правительства страны доступность товаров в новых регионах РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге для прессы.

Песков отметил, что 17 мая Путин работает в Кремле и у него насыщенный день. В частности, глава государства созвонился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и поздравил его с юбилеем.

Также по видеосвязи прошла церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси по подписанию соглашения о запуске строительства железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг»

Песков добавил, что в течение дня у Путина запланированы также непубличные мероприятия.

Ранее Путин заявил, что запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки. Об этом глава государства сказал на церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях