Путин обсудит с членами правительства доступность товаров в новых регионах

Президент России Владимир Путин обсудит на совещании с членами правительства страны доступность товаров в новых регионах РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге для прессы.

Песков отметил, что 17 мая Путин работает в Кремле и у него насыщенный день. В частности, глава государства созвонился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и поздравил его с юбилеем.

Также по видеосвязи прошла церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси по подписанию соглашения о запуске строительства железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг»

Песков добавил, что в течение дня у Путина запланированы также непубличные мероприятия.

Ранее Путин заявил, что запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки. Об этом глава государства сказал на церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д.