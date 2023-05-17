Россия и Иран подписали соглашение о совместном создании ж/д участка Решт-Астара

Министр транспорта России Виталий Савельев и иранский министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш подписали соглашение, согласно которому железнодорожный участок Решт-Астара в Иране построят совместно с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, президент России Владимир Путин, который участвовал в церемонии по видеосвязи, заявил, что рассчитывает на заключение в скором времени соглашения между Россией, Азербайджаном и Ираном о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север — Юг.

«Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или по-другому еще специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север — Юг», — сказал глава государства.

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса и источник, близкий к ведомству, сообщало, что Москва может выделить $1,5 млрд на развитие МТК Север — Юг, который связывает Россию с Индией через Иран, до 2030 года.

17 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Тегеран и Москва должны задействовать все силы для реализации экономических проектов. По его словам, у Тегерана и Москвы большой потенциал, и он пока еще не задействован в полной мере.