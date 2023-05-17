ЦБ: волатильными акциями на российском рынке торгуют около 140 тыс. инвесторов

В настоящее время порядка 140 тыс. инвесторов торгуют волатильными акциями на российском внутреннем рынке. Речь идет о 5–7% активных игроках, которые хотят выручить прибыль от продаж ценных бумаг, подверженных необоснованному росту котировок, приводит слова главы департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерия Ляха РБК.

«Доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены «разгонам» во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек», — заявил Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

Однако, по его словам, за последнее время волатильность акций в вышеперечисленных эшелонах снизилась. Одной из главных причин стали публикации российскими компаниями большей информации о собственных финансовых результатах и бизнес-деятельности.

«Волатильность во втором-третьем эшелонах снизилась, поток спекулянтов, которые подогревали волатильность, переместился в сторону первого эшелона», — заключил Лях.

23 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщила, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской биржи этот показатель у ряда фирм уже находится на уровне около 11%.