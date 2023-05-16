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Набиуллина призвала расширить перечень ситуаций для изъятия сбережений гражданами

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Банк России

Перечень жизненных ситуаций, когда россияне могут изъять долгосрочные сбережения, в будущем следует расширить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Во вторник, 16 мая, Набиуллина выступила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

В настоящий момент список жизненных ситуаций, предлагаемых в качестве оснований для изъятия сбережений соотечественниками, не приводится.

Другие подробности инициативы, поступившей от главы Центробанка РФ, больше неизвестны.

Ранее Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе.

28 апреля глава ЦБ РФ предупредила о сохранении внешних угроз для финансовой стабильности мировой экономики. Эти риски могут, по ее словам, грозить давлением на глобальный рост экономики.

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