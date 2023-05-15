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ФНС не подтвердила приостановку операций по счетам в связанных с Юдашкиным организациях

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтвердила приостановку операций по счетам в организациях, связанных с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов на 118 млн рублей.

По информации источника, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчиталось за 2022 год, в результате счета компании были арестованы.

Mash сообщает, что два года назад на балансе компании значились 118 млн рублей.

2 мая стало известно, что Валентин Юдашкин скончался, ему было 59 лет. 6 мая Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.

В 2016 году у модельера обнаружили рак с метастазами. В начале марта 2023 года дочь Юдашкина Галина рассказала, что здоровье отца улучшилось, и врачи дают позитивные прогнозы.

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