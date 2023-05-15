Суд не рассмотрел иск Дерипаски к Тинькову из-за жалоб по подсудности

Адвокат бизнесмена Олега Дерипаски Алексей Мельников заявил, что Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края не смог рассмотреть иск к Олегу Тинькову о защите чести и достоинства из-за его требования провести заседание в Арбитражном суде Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Усть-Лабинский районный суд не смог рассмотреть по существу исковые требования к Олегу Тинькову в связи с тем, что наши оппоненты подали кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Они обжаловали ранее вынесенное определение Краснодарского краевого суда, который подтвердил, что дело должно рассматриваться в Усть-Лабинском районном суде, попросив рассматривать дело в Арбитражном суде Московской области», — говорится в сообщении.

Мельников добавил, что правовая позиция Дерипаски будет отстаиваться столько, сколько потребуется. По его словам, затягивание рассмотрения дела не повлияет на позицию.

Ранее основатель компаний En+ Group и РУСАЛ Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к основателю и экс-владельцу «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.