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Экспортная пошлина на нефть в России вырастет на $1,8 за тонну с 1 июня

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Depositphotos

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну. Об этом Минфин РФ пишет в Telegram-канале.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года повысится на $1,8 и составит $16,2 за тонну», — отметили в публикации.

По данным ведомства, сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $14,4 за тонну. Кроме того, с 1 июня вырастет пошлина на светлые нефтепродукты и масла. Повышение составит $0,5, до $4,8 за тонну, на темные же будет $16,2.

В Минфине указали, что средняя цена нефти марки Urals в период с 15 апреля по 14 мая 2023 года была на уровне $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну.

В начале мая Минфин сообщил, что средняя цена российской экспортной марки нефти Urals выросла на 22,5% относительно марта, до 58,63 доллара за баррель. В то же время в годовом выражении цена снизилась в 1,2 раза.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство готовит новые предложения по совершенствованию расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к снижению дисконта к цене нефти.

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