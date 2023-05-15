ЦБ: объем рынка краудфандинга вырос в полтора раза по итогам 2022 года, до более чем ₽20 млрд

Объем рынка краудфандинга (коллективный сбор денег на финансовых платформах) по итогам прошлого года составил 20,4 млрд рублей. По сравнению с годом ранее показатель увеличился в полтора раза. Это следует из материалов Центробанка.

«Объем рынка краудфандинга по итогам 2022 года вырос почти в 1,5 раза и составил 20,4 млрд рублей. В реестр операторов инвестиционных платформ к началу 2023 года были включены 64 организации. На инвестиционных платформах было зарегистрировано 54,6 тыс. инвесторов. При этом более 90% из них — это неквалифицированные инвесторы», — говорится в материалах.

При этом 44% участников не осуществляли свою деятельность, потому что были исключены из реестра ЦБ или приостановили работу на фоне текущей экономической ситуации, возникшей из-за санкций.

В материалах ЦБ говорится, что на рынке краудфандинга сейчас в основном преобладает инвестирование путем предоставления займов, то есть краудлендинг. По итогам 2022 года таким способом инвесторы привлекли 12,8 млрд рублей.

В октябре 2022 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что рынок краудфандинга столкнулся с оттоком специалистов и снижением инвестиций. Как говорилось в публикации, в частности, сегмент краудлендинга лишился порядка 30% персонала по разным причинам.