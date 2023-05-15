TotalEnergies решил разделить продукцию с суринамской нефтяной компанией Staatsolie

Французская энергетическая компания TotalEnergies запланировала расширить свою деятельность и подписала соглашение о разделе продукции с местной нефтяной госкомпанией Staatsolie в Суринаме. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«TotalEnergies и ее партнеры подписали контракты о разделе продукции со Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), государственной нефтяной компанией Суринама», — отметили в публикации.

В сообщении также добавили, что ранее TotalEnergies вела свою деятельность на рассматриваемых участках с 2021 года. Теперь же доля компании составит 40%. При этом эксплуатация будет происходить совместно с Qatar Energy (20%) и Paradise Oil Company (40%), которая является «дочкой» Staatsolie.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Южной Африке выдали разрешение на поиск газа и нефти на шельфе у западного побережья страны. Разрешения были выданы компаниям TotalEnergies и Africa Oil Corp. Отмечается, что разведка глубин будет вестись в районе так называемой «Оранжевой котловины», в 220 км от прибрежного города Кейптаун.

До этого глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что единого глобального рынка больше нет. Пуянне отметил, что мир не оценил пока еще последствия от формирования «серого рынка» поставок нефти, который складывается из-за текущей ситуации в отрасли.