Шольц сообщил, что поддержка Германии Киеву с начала спецоперации составила €17 млрд

Германия оказала Украине финансовую помощь в размере €17 млрд с 24 февраля 2022 года по настоящее время. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, трансляцию которой вели на сайте правительства ФРГ.

«Мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась», — сказал канцлер.

По словам Зеленского, Германия только с начала 2023 года предоставила Киеву военную и гуманитарную поддержку на уровне €11 млрд.

Накануне министры финансов и главы Центробанков государств G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) по итогам встречи в японском городе Ниигата увеличили объем финансовой помощи для Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд.

На этой неделе официальный представитель Пентагона, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных средств.