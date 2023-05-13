«Укрэнерго»: Япония решила купить энергооборудование для Украины на $40 млн

Япония запланировала приобрести для украинской стороны оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«В рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA), для «Укрэнерго» будет закуплено и передано оборудование для подстанций на сумму около 40 миллионов долларов», — отметили в публикации.

По данным «Укрэнерго», первые поставки будут во второй половине этого года и продлятся до 2025 года. При этом длительность поставок будет зависеть от сроков изготовления оборудования.

5 мая аналитик Майкл Шэнк заявил, что инвестиции США в нефтегазовую инфраструктуру Украины подведут республику к новым конфликтам. Шэнк считает, что, стремясь построить крупные централизованные системы в корыстных интересах, Соединенные Штаты превращают Украину в более уязвимое государство, как в вопросах энергетики, так и безопасности.

До этого в Белом доме заявили, что США и Южная Корея намерены оказывать дальнейшее содействие Украине в сфере безопасности, а также предоставить ей поддержку в наращивании генерации электроэнергии и восстановлении инфраструктуры.