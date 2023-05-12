Инфляция в России замедлилась за неделю на 0,1%, до 2,32%

Годовая инфляция в России за период с 3 по 10 мая снизилась на 0,1%, с 2,42% на предыдущей неделе до 2,32%. Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством экономического развития страны.

«За период с 3 по 10 мая 2023 года цены не изменились. Год к году инфляция снизилась до 2,32%. На продовольственные товары цены снизились на 0,06% при ускорении удешевления плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,01% при снижении цен на электро- и бытовые приборы и замедлении удорожания легковых автомобилей», — говорится в документе.

Отмечается, что непродовольственные товары подешевели на 0,01%. Также в секторе услуг отметилось снижение цен.

Ранее председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%.